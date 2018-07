Olivia Colman aparece como a Rainha Elizabeth pela 1ª vez

A atriz britânica substitui Claire Foy como a monarca na série da Netflix 'The Crown'

A Netflix liberou nesta segunda-feira (16), a primeira imagem da atriz britânica Olivia Colman como a rainha Elizabeth ll, em "The Crown". Colman substitui Claire Foy no papel da monarca, assim como Tobias Menzies vai viver a nova versão do Príncipe Phillip, antes interpretado por Matt Smith.



Olivia já foi protagonista em séries como "Broadchurch" e "The Night Manager", enquanto Menzies fez "Outlander", "The Terror" e até "Game of Thrones".



Helena Bonham Carter (da franquia "Harry Potter") irá viver a Princesa Margaret, antes feita por Vanessa Kirby; Erin Doherty será a princesa Anne, Jason Watkins é Harold Wilson e Ben Daniels entra no lugar de Matthew Goode como Anthony Armstrong-Jones, marido de Margaret.



Ainda não há nada divulgado sobre quem irá viver a mãe de Elizabeth, interpretada por Victoria Hamilton nos dois primeiros anos.



Durante as primeiras temporadas, "The Crown" explorou o começo do reinado de Elizabeth ll e seu casamento com Phillip. Agora, a série avança para para as décadas de 1960 e 1970, com o objetivo de abordar outros aspectos de seu tempo como Rainha, que é o mais duradouro da Inglaterra.



A produção concorre a várias categorias no Emmy 2018, incluindo melhor série dramática, melhor atriz em série dramática (Foy), melhor ator coadjuvante (Smith) e melhor atriz coadjuvante (Kirby).



A imagem foi divulgada por meio do perfil oficial da série no Twitter. "Paciência", diz a legenda.



A terceira temporada da série chega à Netflix em 2019.