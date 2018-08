Olga, do Toy Dolls: 'Atitude punk é um estilo de vida'

Cantor e guitarrista da banda britânica fala ao Destak sobre a volta ao Brasil; grupo toca no país nesta semana

Nos anos 1980, músicas como "Nellie the Elephant", "She Goes to Finos" e "I’ve Got Asthma" animavam qualquer festa movida a punk rock que houvesse no Brasil. Famosa por estes e outros sucessos, a banda britânica Toy Dolls volta ao país nesta semana, e toca em Curitiba (10/8), Goiânia (11) e São Paulo (12).



Com quase 40 anos de carreira, o grupo continua bastante querido por aqui. Prova disso foi a mudança do local do show na capital paulista (para outro maior) e a rápida venda dos ingressos.



"Estamos animados para voltar ao Brasil, mas também apreensivos, pensando se ainda se lembram de nós", confessa ao Destak o cantor e guitarrista Michael Algar, conhecido como Olga.



O Toy Dolls distingue-se na cena punk pelas composições bastante marcadas pelo bom humor.

"Acho que é preciso um elemento de escape no entretenimento, inclusive no punk. Mas não é exatamente comédia. Podemos cantar sobre os mesmos assuntos que outras bandas punk, mas basta apenas olhar de um ângulo diferente para estes mesmos assuntos. Tenho que ver o lado bom das situações sérias", diz o vocalista.



Segundo ele, o humor não interfere na essência do "ser punk".

"A verdadeira atitude punk é um estilo de vida, e não está presente apenas em letras rebeldes. O punk foi feito para fazer exatamente aquilo que você quiser, sem compromisso. Acho que o principal é ser verdadeiro com você mesmo", diz.



As letras do Toy Dolls são muitas vezes baseadas em acontecimentos reais. "A lista de inspirações vai de séries de TV a novos acontecimentos. É mais fácil escrever sobre algo que já aconteceu. Expor a vida pessoal nas músicas também pode ser bom para os personagens envolvidos. Em ‘Fisticuffs in Frederick Street’ falamos sobre uma boate que tinha muitas brigas. Por causa da nossa música, eles perderam bastante nos negócios. Mas nos processaram e tivemos que pagar muito dinheiro, então ficaram felizes."



E o futuro do Toy Dolls?

"Estamos ocupados escrevendo outro álbum e gravando demos o dia todo", avisa Olga.