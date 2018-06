‘Oito Mulheres e um Segredo’ recicla fórmula da franquia, mas tem ótimo elenco

Apesar das mudanças no cinema e de Hollywood finalmente ter descoberto que uma mulher também pode conduzir e/ou estrelar um filme de grande orçamento, os números de representação feminina nas telas caíram de 2017 para 2018, sendo que mulheres não-brancas (latinas, asiáticas, negras) não somam nem 20% de tempo nas câmeras. "Oito Mulheres e Um Segredo" não pode mudar esse número sozinho, afinal essa é apenas uma produção, mas o filme chega nesta quinta (7) às telas para mais uma vez provar a força em uma história feminina, mesmo que o foco não seja em assuntos que geralmente são considerados "de mulheres" (maternidade e amor, entre outros).



"Na hora do roubo, pensem em vocês com 8 anos, como meninas que sempre sonharam em ser criminosas" é uma das frases marcantes do filme. A tirada é dita por Debbie Ocean (Sandra Bullock), irmã de Danny Ocean (papel de George Clooney em "Onze Homens e um Segredo", de 2001), protagonista dos primeiros filmes da franquia, que planeja um dos maiores assaltos de joias de todos os tempos. Para isso, ela reúne um time de mulheres para ajudá-la.



É interessante perceber que Debbie usa justamente do fato de que mulheres muitas vezes passam despercebidas na sociedade para arquitetar um roubo silencioso e brilhante.

O elenco do filme é um dos melhores de todos os tempos, muito disso devido à diversidade com que o montaram. Cate Blanchett, por exemplo, aparece dessa vez em uma posição mais "despojada" e leve, em um papel completamente diferente do que está acostumada a fazer. Bullock retorna às raízes de sua carreira com um papel completamente divertido, mas cheio de segurança e um ótimo ritmo para o humor.



Reciclagem

O único deslize, que não chega a atrapalhar a experiência, é o fato de que o roteiro de Gary Ross (que também dirige) e Olivia Milch recicla a fórmula que já vimos em "Onze Homens e um Segredo". Ou seja, o estilo é basicamente o mesmo. As reviravoltas, a sagacidade no tempo de humor e até a forma como a trilha sonora é usada já foram vistas antes.



Mas o ótimo trabalho de Bullock e Blanchett na condução da história prova que talvez uma jogada mais arriscada do roteiro pudesse dar certo. As protagonistas dão um ar refrescante e inovador para a franquia.



Além do mais, existe algo confortante em finalmente ver mulheres em papéis que são sempre delegados aos homens.



Ainda que o estilo do longa em si não seja revolucionário, "Oito Mulheres e Um Segredo" é uma produção divertida e feminina, e essa, por sua vez, é uma ótima característica. Seja pela forma dinâmica na qual o roteiro é construído ou na forma como é criticada sutilmente a elite americana que frequenta eventos como o Met Gala (afinal, o roubo acontece lá), o filme vale a sua atenção.









