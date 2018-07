of Montreal se apresenta em São Paulo

Show acontece no Fabrique Club, em 30 de setembro

A Balaclava Records e a Monkeybuzz anunciam show único da banda norte-americana of Montreal no Brasil. Pela terceira vez no país, a banda se apresenta no Fabrique Club, em São Paulo, no dia 30 de setembro. Os ingressos já estão à venda.



Depois de passar pelo Brasil pela última vez em 2012, quando vieram divulgar o disco "Paralytic Stalks", agora o grupo norte-americano volta para mostrar os temas de "White Is Relic/Irrealis Mood", lançado em março deste ano.



Com quinze álbuns no repertório, o of Montreal tornou-se um dos nomes mais importantes da música psicodélica, com sua mistura de neo-psychodelia e indie pop/rock. Segundo Kevin Barnes, o vocalista do grupo, "White Is Relic/Irrealis Mood" foi influenciado pela eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, período quando o músico ficou, em suas palavras, paranoico com a ideia de "realidade simulada" (a hipótese de que nossa existência seja, na verdade, uma simulação) e também se apaixonou.



FABRIQUE CLUB

Tel.: (11) 4306-4220

Domingo, 30 de setembro, 18h

R$ 60 a R$ 120