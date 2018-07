Obra clássicas e inéditas de Tim Maia chegam no streaming

Depois de muito tempo, os discos de Tim Maia entrarão nas plataformas de streaming. Segundo, o Globo , a trilogia "Racional" e algumas canções inéditas do cantor devem entrar no Spotify e no Deezer em breve.A decisão veio de Carmelo Maia, filho de Tim, que administra sua obra e que recentemente resolveu reviver a Vitória Régia, selo independente em que o pai gravou parte de seus trabalhos.