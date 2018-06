'Objetos Cortantes' ganha primeiro trailer

Nova aposta da HBO tem Amy Adams como protagonista

A nova minisserie da HBO, "Objetos Cortantes" acaba de ganhar seu primeito trailer. A produção que estreia no dia 8 de julho é inspirada no livro homônimo de Gillian Flynn, autora de "Garota Exemplar".



Com direção de Jean-Marc Vallée (Clube de Compras Dallas) narra a história de uma repórter, vivida por Amy Adams, que tenta reestabelecer contato com sua mãe e irmã enquanto investiga o assassinato de duas pré-adolescentes em sua cidade natal.