'Objetos Cortantes' é muito mais que um livro de suspense

Primeiro romande de Gillian Flynn recebe adaptação cinematográfica pela HBO

Gillian Flynn ficou muito conhecida depois de "Garota Exemplar", livro em que escreveu em 2012 e ganhou uma adaptação para o cinema em 2014, com direção de David Fincher ("Clube da Luta" e "Se7en"). Agora, sua primeira obra, "Objetos Cortantes", escrita em 2006, ganha uma versão para a televisão, pela HBO, com direção de Jean Marc-Vallée, o responsável por "Big Little Lies".



O livro narra a história de Camille Preaker, uma jornalista que reside em Chicago, que precisa voltar à sua cidade natal Wind Gap, no Missouri, para escrever sobre o assassinato de duas pré-adolescentes, Ann Nash e Natalie Keene.



Logo no começo da obra, que é narrada em primeira pessoa, Camille começa a contar um pouco de seu passado. Pouco tempo antes de seu chefe Frank Curry a mandar de volta à Wind Gap, Preaker passou meses internada em um hospital psiquiátrico para tratar seu vício em se cortar. Mas, diferente da maior parte das pessoas que sofrem do mesmo infortúnio, Camille gosta de escrever coisas em sua pele. Por conta disso, vive coberta por mangas longas e calças compridas, para que ninguém possa ler todas as palavras que contam as histórias de seus pesadelos.



De volta a Wind Gap, Camille precisa lidar com a mãe, Adora Crellin, que a despreza, e com a meia-irmã Amma, fruto do relacionamento da mãe com o padrasto, Allan. Amma é uma menina de 13 anos muito misteriosa. Em casa é quase como uma boneca de Adora. Usa vestidos infantis e brinca de casinha. Na rua, é uma menina precoce que usa roupas pequenas, bebe e usa drogas.



Chega a ser impressionante pensar que "Objetos Cortantes" seja o primeiro livro de Gillian Flynn. A obra é considerada curta, com 251 páginas, mas mesmo assim, a história é muito bem amarrada e desenvolvida. Os conflitos de Camille e a investigação dos assassinatos correm juntas. Mas a publicação é muito mais que isso.



Em diversos momentos da narrativa, Camille pontua coisas que a incomodam em Wind Gap, como o conservadorismo das pessoas, o preconceito e principalmente o machismo. Na cidade, as mulheres ainda são submissas. Se você tem 30 anos e ainda não é casada e mãe, você falhou. Se separar é algo ruim. Ter filhos antes do casamento mais ainda.



Preaker acaba debatendo sobre tudo isso, em alguns casos, fala sobre si mesma para exemplificar como esses costumes são ultrapassados. Antes de começar a se cortar, ainda jovem, aos 13 anos, Camille já tinha a vida sexual ativa, bebia e usava drogas. Ela conta o quanto gostava dessa vida, mas que ao mesmo tempo, se achava precoce.



Em uma parte da história, em que está com o detetive Richard Willis, que deixou o Kansas para poder investigar o caso de Ann e Natalie, eles debatem se aceitar transar com uma mulher bêbada é errado ou não. Richard diz que não é exatamente errado, mas também não é certo porque o homem se aproveita da vulnerabilidade da mulher. Preaker rebate dizendo que nem toda mulher embriagada é vulnerável e que presumir isso é algo machista.



A história amarra muitas outras discussões. A mais importante dela é como uma relação ruim com os pais podem estragar a vida de uma criança e fazer com que ela sofra com isso pra sempre.



Assim como em "Garota Exemplar", "Objetos Cortantes" tem uma guinada surpreendente. E mais uma vez, Gillian mostra que sabe fazer reviravolta como ninguém. Isso porque a escritora vai deixando pontas ao decorrer da narrativa, para só no fim juntá-las, de uma forma tão coesa e interessante que o fimd o mistério parece óbvio.



OBJETOS CORTANTES

Gillian Flynn

Editora Intrínseca

R$ 31, 90