O sofrimento causado pela guerra na Síria, na visão de uma criança

Existe algo comovente e muito real na perda da infância. É por isso que histórias – baseadas em fatos reais ou não – que abordam o assunto, costumam ser sucesso na literatura mundial. O relato de Anne Frank, por exemplo, ganha novas versões a cada ano enquanto a obra é referência literária obrigatória quando se trata da Alemanha nazista e a luta dos judeus contra a ditadura de Hitler. Mais de 70 anos depois, muito por causa do legado de Frank, o viés de uma criança continua a ser marcante e "O Diário de Myriam" (publicado no Brasil pela Darkside) prova muito bem esse ponto.



Na obra, conhecemos intimamente a vida de Myriam Rawick, menina que mora em Alepo, na Síria, por meio de relatos escritos ou em desenhos. Sua família é cristã e está no coração do conflito, vivendo aquela dura realidade todos os dias. Ao contrário da visão de Anne Frank, que era muito mais voltada para a literatura em si, a de Myriam é mais "crua".



"Eu não acho que o livro pode ser considerado literatura. A obra mostra as palavras de crescimento de uma garotinha, e ela não está vindo de uma família onde eles têm o costume de ler. Digo, seu pai escuta música e eles veem TV, mas não é muito ‘erudito", fala ao Destak o coautor e jornalista correspondente de guerra Philippe Lobjois.



O francês chegou na Síria com um visto de turista, com objetivo de poder falar mais abertamente sobre a situação política de Alepo e para contar sua história. Foi nesse processo que seu destino cruzou com o de Myriam, que na época ainda era uma criança, incentivada pela mãe a manter um diário sobre os acontecimentos, para afastar o medo. "Como repórter, teria sido impossível entrar. Levei um tempo para reconhecer a situação pessoalmente, porque tudo é diferente dos jornais", diz.



"Na época, 70% da cidade estava tomada por jihadistas, e muitas pessoas foram sequestradas, enquanto famílias estavam proibidas de ir embora. Por causa disso, existiam muitos testemunhos sobre o que estava acontecendo, de pessoas que estavam do outro lado do conflito. Foi aí que eu conheci a história de Myriam: uma comunidade cristã da Armênia, que migrou para Alepo há muitos anos atrás.

Ela era parte desse grupo de pessoas, que eram bem pobres."



Inserida em uma comunidade cristã, a família de Myriam é minoria em Alepo. A relação que eles mantêm com Deus é algo bem explorado no livro. No começo, a menina tinha um conceito religioso bem definido, que é abalado pelas situações que enfrentava na cidade. Lobjois teve contato direto com a crença dos Rawick.



"Eles tinham uma fé muito grande na Virgem Maria. Em noites complicadas, por exemplo, eles colocavam uma estátua da santa na frente da porta para proteção. Eu falei bastante sobre religião com Myriam e coletei várias histórias parecidas. Um pouco antes de deixar Alepo, existiam muitos refugiados muçulmanos na comunidade cristã, e ninguém sabia se eles eram jihadistas ou não. Por causa disso, era muito comum ouvir pessoas falando sobre perdão. Myriam dizia claramente que nunca iria perdoar aquelas pessoas pelo que fizeram com sua família. Eu fiquei chocado, porque perdoar é importante, mas ao mesmo tempo ela era tão direta e clara sobre aquilo...", comenta o jornalista.



"No final, ela me explicou porque se sentia daquela forma, e tudo se resumia às suas memórias sobre os acontecimentos e aquelas pessoas matando seus conhecidos, amigos ou família. Foi muito pesado."



A situação em Alepo é, acima de tudo, política. Mas Myriam, como criança, não tem uma grande e profunda dimensão sobre o assunto. Mesmo assim, existe espaço para falar e pensar sobre o futuro.



"Eu gostaria de ter conversado mais sobre a política que envolve a situação e, sempre que eu perguntava alguma coisa mais específica, ela tinha respostas muito duras sobre a situação. Myriam aprendia sobre a história dos muçulmanos e sua cultura, e não entendia porque tinha que saber dessas coisas. Ela queria aprender sua religião. No final disso tudo, falamos sobre o futuro e descobri que ela gostaria de se tornar uma astrônoma, porque ama as estrelas. Ela quer ter sucesso."

Além das complicações óbvias de estar no meio de um conflito político, religioso e violento, Lobjois teve dificuldade em se comunicar com Myriam e sua mãe.



"Elas não falavam nada de inglês ou sequer francês. O processo foi muito complicado. A mãe dela trabalha em uma organização e passamos a se encontrar lá, onde Myriam levava suas lições de casa para fazer, e foi aí que começamos a descobrir um pouco mais sobre suas memórias e separar o que era interessante para colocar no livro. Lógico que não era todo dia, seria muito fácil se fosse. Na verdade, foi tudo muito devagar", pontua.



Mesmo com mais de uma oportunidade de deixar a Síria, Myriam não pensa em abandonar seu lar. "No momento, eles continuam em Alepo, onde estavam com muitos problemas com água e eletricidade. Entrei lá uma vez ou outra, depois de meses."



"O Diário de Myriam" faz um ótimo trabalho em mostrar a infância tirada muito cedo de uma criança, além de ser um exercício eficiente de empatia. O conflito na Síria é complexo e toma proporções que vão muito – além da vida da comunidade cristã em Alepo, mas por meio dos relatos de uma menina de apenas 13 anos, coloca-se uma voz e rosto em um conflito político que está longe do Brasil.



O Diário de Myriam

Da Darkside.

De Myriam Rawick e Philippe Lobjois.

288 páginas.

R$ 40