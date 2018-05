O que podemos esperar da nova animação de Star Wars?

Após o final de "Star Wars Rebels", Dave Filoni anunciou recentemente que a próxima animação da galáxia muito, muito distante será focada nos pilotos na Resistência. Apesar de ter feito mistério e dado mais de uma dica que, na verdade, a produção seria focada em Ahsoka, o protagonista será Kazuda Xiono, que foi piloto na época da Nova República e durante o surgimento da Primeira Ordem.

Ainda não existem muitos detalhes sobre a produção, mas a Disney já deu algumas dicas do que irá ser abordado ao longo dos episódios. Vale lembrar que Filoni tem sempre liberdade para seguir o caminho que achar necessário com suas produções, dentro do possível. Se você já acompanhou algum desenho da franquia, sabe que várias figuras familiares têm grandes chances de aparecer uma hora ou outra, já que Darth Vader, Obi-Wan Kenobi e Darth Maul já deram as caras em "Rebels". Nesta lista, separamos personagens e narrativas que são totalmente possíveis na nova animação.