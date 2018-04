'O Mágico de Oz' aposta em efeitos especiais para encantar

Musical tem canções executadas ao vivo por orquestra e transporta o espectador para o mundo do personagem central

Está em cartaz em São Paulo, até o dia 6 de maio, o musical "O Mágico de Oz". A obra de Lyman Frank Baum, de 1900, é considerada uma das mais populares da literatura americana infantil e, agora chega ao teatro Bradesco em versão dirigida por Billy Bond.



A superprodução encanta adultos e crianças com a utilização de recursos multimídia que transportam o espectador para dentro da história, criando uma atmosfera mágica e divertida.

Com quase duas horas de duração, a peça nos leva a viajar, com um elenco de 32 atores, para o mundo de Oz, onde a menina Dorothy vai parar após ser levada por um tornado junto a seu cachorro Totó. Lá ela encontra um espantalho à procura de um cérebro, um homem de lata que quer um coração e um leão buscando coragem. Juntos, esses personagens vivem aventuras enquanto procuram o Mágico de Oz para realizar seus desejos.



O espetáculo alterna diálogos e músicas cantadas em português para narrar a história. As canções são executadas ao vivo por orquestra regida pelo maestro Rafel Righini.



Entre os efeitos especiais temos uma ventania gerada por grandes ventiladores; simulação de neve, de chuva de folhas; projeções em mapping e aromas da floresta.



A protagonista é vivida pela atriz Bia Brandão, da série "Zoo da Zu", do canal a cabo Discovery Kids.



Teatro Bradesco

Sábados, 15h30; e domingos, 15h

Até 6 de maio.

R$ 25 a R$ 150.

teatrobradesco.com.br