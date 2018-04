Série ‘Demolidor’ sai da Netflix direto para o canal pago; primeira temporada passa a ser exibida a partir desta terça-feira (10)

Antes da Marvel lançar "Homem de Ferro", em 2008, existiam poucos filmes de heróis que faziam sucesso nos cinemas. Era um ou outro filme do Batman e o Homem-Aranha de Tobey Maguire. Teve o Demolidor estrelado por Ben Affleck, mas que recebeu críticas ruins e má recepção do público. Anos se passaram e o conceito de universo expandido cresceu, bem como as produções dos estúdios da Marvel e suas parcerias, e finalmente o conceito de super-herói evoluiu. Aí entra a Netflix, que descobriu a fórmula do sucesso: entre remakes de obras importantes e séries de heróis, a plataforma de streaming agora se junta à TV paga para exibir seus seriados e expandir seu alcance. "Orange is the New Black" e "House of Cards" já fizeram a transição, e agora é a vez de "Demolidor", série que embarca na febre de super-heróis, marca a primeira parceria entre Marvel e Netflix, e estreia nesta terça (10), no canal Sony, às 23h.



Para aqueles que ainda não conhecem a história do Homem Sem Medo, essa é uma bela oportunidade para se adentrar no universo, que começa com a série de Matt Murdock (vivido por Charlie Coxx em 2015), e continua com "Jessica Jones" (2015), "Luke Cage" (2016), "Punho de Ferro" (2017), "Defensores" e até o recente "Justiceiro" (2017), todos eles já disponíveis na plataforma. Cada herói, aqui, tem uma característica bem onipresente, que marca sua obra e reforça uma vertente mais pé no chão. "Demolidor" é urbano, cru e realista. Os dilemas de Matt como advogado, de dia, tomam um grande espaço na trama, e quando, finalmente, chega a hora das grandes cenas de ação, o seriado não decepciona.



Criado para os quadrinhos em 1963, Murdock é um dos heróis mais "mainstream" do estúdio, e passou pelas mãos criativas de Frank Miller, que inclusive voltou com "O Homem Sem Medo" para organizar sua origem. Em uma minissérie com apenas cinco capítulos, Miller mostra de forma enxuta todas as fases da vida de Matt – sua infância com o pai, treinamento com Stick, romance com Elektra e até o surgimento do Rei do Crime (Wilson Fisk), todos abordados nas duas primeiras temporadas da série. O uniforme que ele usa nos quadrinhos é, inclusive, muito parecido com o que ele aparece no começo da produção – apenas um pano sobre os olhos.



Durante as duas primeiras temporadas, o seriado também se preparou para adaptar o icônico "A Queda de Murdock", que provavelmente será mostrado na terceira etapa. Esse é o arco mais importante do herói nos quadrinhos, e vem sendo aguardado pelos fãs, já que é nele que o Rei do Crime junta todas as suas forças para derrubar Murdock e seu legado como Demolidor. Assim como nas HQs, o tom da série aborda uma Hell’s Kitchen mais sombria, e foca bastante nos dilemas de Matt como advogado e herói. O futuro da produção ainda é incerto, mas as temporadas que já foram lançadas até agora registram uma boa adaptação, cheia de cenas de ação e personagens importantes.



O personagem, que nasceu pelas mãos de Stan Lee, tem potencial para sustentar uma série por várias temporadas. Pouco se sabe sobre o futuro de Murdock na TV, tirando o fato de que terá uma terceira etapa ainda esse ano, mas existem histórias o suficiente para carregar o legado do personagem adiante e introduzir suas tramas no universo cinematográfico (ainda que não existam planos para isso).



Outros títulos importantes que abordam seu universo são: "O Rei da Cozinha do Inferno", escrita por Brian Michael Bendia, com ilustrações de Alex Maleev, onde a identidade de Matt Murdock é revelada por um jornal; "Demolidor: Amarelo", de Jeph Loeb e Tim Sale, que mostra bastante da relação de Matt com Karen Page, assim como na série; e "Elektra Assassina", escrita por Bill Sienkiewicz e Frank Miller, que aborda as origens da famosa personagem.



Existem também fases distintas na trajetória do protagonista. Na de Mark Waid, por exemplo, suas histórias abordam um tom mais cômico, deixando de lado a escuridão que acompanhava Matt. Essa repaginada, que durou mais ou menos 6 anos, teve um papel importante nos estúdios da Marvel e desencadeou uma série de obras semelhantes, que se sustentavam sozinhas. Apesar do seriado estar em outra fase, nada impede que se comece a explorar essa característica mais para frente.



"Demolidor" é um dos maiores e mais complexos personagens da Marvel, e a série abre espaço para explorar todas as suas etapas.