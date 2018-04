Keive Feige, diretor e produtor da Marvel, já disse que o futuro do estúdio é feminino. Existem personagens femininas que ganharam destaque durante os 10 anos do universo cinematográfico, mas nenhuma levou o protagonismo. As Dora Milaje, Shuri, Viúva Negra, Gamora e algumas outras são exemplos de como personagens inseridas nesse contexto podem ser complexas e diferentes. Na TV, Jessica Jones e Peggy Carter garantem um papel importante, e no cinema, várias heroínas estão perto de ganhar um reconhecimento maior.

Capitã Marvel ganha filme no começo de 2019, enquanto o estúdio já estuda a possibilidade de um longa solo da Viúva Negra. E em julho, inclusive, "Homem-Formiga e a Vespa" tem Evangeline Lilly como Hope Van Dyne. Nesta lista, citamos heroínas que estão para ganhar espaço, ou que merecem destaque.