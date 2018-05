O coletivo de uma destruição

‘O Processo’ estreia quinta-feira (17) nos cinemas mostrando que, em jogo de cartas marcadas, permanecer na disputa é um ato político

O escritor tcheco Franz Kafka narra, em "O Processo", a história de Josef K., um homem que acorda certa manhã e se vê sujeito de uma ação judicial da qual não faz ideia de como entrou e não sabe como sair. Assim como o romance publicado em 1920, o documentário homônimo que estreia na próxima quinta-feira (17) nos cinemas revela, através da movimentação política nos bastidores da política nacional, o poder arbitrário pelo qual estamos sujeitos e, como resultado disso, escancara a ilusão do nosso Estado de Direito.



Com foco nas figuras da senadora e presidente do PT Gleisi Hoffman; do advogado de Dilma, José Eduardo Cardozo; e do senador Lindbergh Farias, além da advogada e autora do pedido de impeachment Janaina Paschoal, o documentário faz um compilado de mais de 450 horas de gravação realizadas na esplanada dos ministérios desde o início da comissão especial aberta no Senado para analisar improbidades cometidas pela então presidente da república.



Na tela são exibidas reuniões de advogados e conversas de corredor, que se complementam com os pronunciamentos oficiais. Durante 137 minutos, a cineasta brasiliense Maria Augusta Ramos, responsável pelos premiados "Desi" e "Futuro Junho", não utiliza narração em off, muito menos entrevistas. Assim, a cineasta deixa claro que não está ali para explicar e sim para estimular questionamentos.



Gestos, olhares e sorrisos vão além dos discursos oficiais para dar pistas sobre o que está em jogo na disputa de narrativas. Ao contrário do romance de Kafka, no entanto, os personagens do jogo político de Brasília já sabem que o processo pelo qual passam é um jogo de cartas marcadas. Resta apenas, portanto, utilizar o tabuleiro para se fazer política.



Prêmios

Antes mesmo de estrear no circuito comercial brasileiro, "O Processo" já acumula prêmios no exterior. O filme foi eleito melhor longa internacional no Festival Documenta Madri, na Espanha.

Já havia levado o Prêmio Silvestre e o Prêmio do Público de melhor longa no Festival Indie Lisboa, em Portugal, e conquistado o de melhor longa na Competição Internacional do Festival Internacional de Documentários Visions du Reel em Nyon, na Suíça.