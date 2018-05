Mesmo com problemas de logística, o festival de Goiânia celebra seus 20 anos com saldo positivo

"Admiro muito quando vejo as pessoas fazerem acontecer. A cena de Goiânia, no início, era muito arraigada ao rock tradicional, ao 'rock de roqueiro'. Com o tempo, ela começou a ganhar outros tons, mas sem perder essa característica dela. E o rock é um gênero que anda tão maltratado pelo Brasil todo, que a gente dá graças a Deus quando vê um celeiro tão forte porque um observa o outro e aprende com o outro. Ter um ícone como o Boogarins, que vai pro mundo todo, isso é um exemplo pra mim. Eles são heróis da cena, cantando em português pelo planeta, numa cena alternativa, independente. É uma coisa muito importante" - Miranda (21 de março de 1962 - 22 de março de 2018), em entrevista para o Mídia Ninja.