Novo ‘Mamma Mia’ é 2º capítulo de uma história sobre gerações

Filme é sequência do longa de 2008, reúne elenco original e entra em cartaz nesta quinta (2)

Quando Sophie Sheridan (Amanda Seyfried) resolve procurar os três homens que poderiam ser o seu pai, em "Mamma Mia!" (de 2008), percebemos que a história é, na verdade, sobre gerações. Existe pouca coisa em comum com a situação atual de Sophie com a de sua mãe Donna (Meryl Streep) no passado, mesmo assim elas são unidas por algo que vai além do sangue e do parentesco. A forma na qual elas vivem, prezando sempre pelo amor romântico e por uma vida mais tranquila, é algo que carregam em comum. Esse legado é explorado no primeiro filme, e agora esse mesmo conceito é expandido em "Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo", que entra em cartaz nesta quinta (2).



Se Streep foi a grande estrela da primeira produção, há dez anos, agora é a vez de Lily James, que vive uma versão jovem de Donna. Substituir Meryl é, com certeza, um trabalho árduo. Apesar de não ser a melhor cantora e dançarina de "Mamma Mia!", a atriz americana sempre foi a alma do filme. A boa notícia é que Lily James consegue fazer um trabalho igualmente perfeito no filme. Esse não é o seu musical, já que a atriz britânica estrelou o live-action de "Cinderela", há três anos. Sendo assim, ela mostra que tem experiência no ramo. Não existe nenhuma falha quando se trata de sua voz. As coreografias estão mais bem feitas do que nunca, a fotografia é tão calorosa como sempre e, para completar, Lily está entregue ao personagem.



"Lá Vamos Nós de Novo" divide seu roteiro em duas linhas temporais. No presente, Donna morreu, Sophie reconstruiu o hotel de sua mãe e está finalmente reabrindo o estabelecimento, ao mesmo tempo que lida com a distância de seu marido Sky (Dominic Cooper), que foi a Nova York para um curso. A história aproveita a presença dos três pais de Sophia (Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgard) e das melhores amigas (Christine Baranski e Julie Walters) para contar, em flashbacks, o que houve com Donna no verão em que ela se mudou para a Grécia.



O filme, que tem músicas da banda sueca Abba, se beneficia com o passado. Os figurinos psicodélicos, o clima que prezava pela paz, e até as canções em si ficam melhores na história, enquanto tudo isso apaga o que está acontecendo no presente. O público começa a se interessar mais pela história que é relativamente conhecida, já que foi apresentada no primeiro filme, do que com o futuro de Sophie. Também não existe muita consistência nos acontecimentos que são mostrados e a trama chega até a ficar confusa em alguns momentos, mas tudo isso é relevado por causa do carisma dos personagens.



O longa não acrescenta nada de novo ou especial para a franquia, mas se apoia na nostalgia para se sustentar. Até as músicas mais famosas do longa de 2008 ganham, dessa vez, uma releitura mais delicada, que funcionam como uma homenagem a Donna. Há aparições de Cher e Meryl Streep, mas elas são rápidas e servem apenas para reforçar o laço geracional, que é tão relevante para essa história.



"Mamma Mia 2" pode não ser uma novidade espetacular e até apresentar falhas no seu enredo, mas é uma produção consistente de verão, um filme que deve agradar seus fãs, ou apenas alguém que busca um entretenimento tocante e que não tem medo de se entregar a algo cafona.