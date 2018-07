Novo longa de Yvan Attal fala sobre preconceitos

A nova produção de Yvan Attal ("Nova York, Eu te Amo", "Viveram Felizes Para Sempre") narra histórias de preconceito e de recomeços. Este é o mote de "O Orgulho", filme estrelado por Camélia Jordana, que ganhou o César de Melhor Atriz Revelação 2018 por causa do papel. O longa estreia nesta quinta-feira (19).



Neila Salah (Camélia Jordana) é uma jovem francesa de origem árabe que sonha em ser advogada. Em seu primeiro dia de aula na Faculdade de Direito de Paris, ela conhece Pierre Mazard (Daniel Auteuil), um professor conhecido por sua conduta controversa, que para se redimir, aceita ser o mentor de Neila em um concurso.



Nascida e crescida no subúrbio de Creteil, Neila luta contra o preconceito por causa do local onde mora e por conta da origem árabe. Assim, ela e o professor precisam lidar com a discriminação que os cercam.