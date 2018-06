Novo 'Jurassic' chega com pompa, mas é só uma aula de reciclagem

Reciclar uma fórmula que deu certo uma, duas ou até três vezes nem sempre é opção. Muitas vezes, parece ser regra. A maioria dos estúdios em Hollywood, grandes ou pequenos, quando finalmente descobrem o que seu público espera de um produto, não hesita em usar daquelas características para criar mais e maiores produções. É assim com a casa do terror contemporâneo, a Blumhouse, que recentemente descobriu que filmes de baixo orçamento também chegam à grande audiência; e com a Disney, que exibe pelo menos três filmes da Marvel por ano com um roteiro estruturalmente parecido. Outro fenômeno a se citar, nesse sentido, é a franquia Jurassic Park, criada por Steven Spielberg na década de 1990 e cujo legado é perpetuado nos cinemas a partir desta quinta (21), com o longa "Jurassic World: O Reino Ameaçado".



Quando sentamos no cinema para ver uma produção onde a fórmula é garantida, esperamos tirar apenas uma coisa da experiência: diversão. O novo e esperado filme da saga de dinossauros tão aclamada pelos aficionados da cultura pop não consegue nem isso, e deixa seu público à deriva. Mais uma vez, o roteiro explora o cinismo humano para construir uma história que simplesmente não convence muito.



Durante as mais de duas longas horas de filme, acompanhamos os protagonistas Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) tentando resgatar os dinossauros de um parque destruído, para colocá-los em um ambiente adaptado especialmente para a sobrevivência das espécies. Isso tudo até a ganância humana sobrepor mais uma vez o bem maior.



Dessa vez, os humanos descobrem que os dinos também podem ser usados como armas.

Os primeiros atos do filme são basicamente a mesma coisa que já vimos, e no final, o roteiro apresenta uma reviravolta que tenta dar fôlego para uma franquia perdida e justificar os próximos filmes que virão, mas, da mesma forma, acaba falhando.



Existem, no entanto, duas coisas que melhoraram substancialmente do "Jurassic World" de 2015 para este segundo filme. Para começar, os roteiristas finalmente perceberam o tratamento equivocado que estavam dando para a protagonista Claire, abriram um espaço maior para ela na trama e – finalmente - tiraram os saltos do pé da mulher e lhe deram botas confortáveis e compatíveis com a tarefa que está executando.



Talvez seja esse um legado do "Tomb Raider" de Alicia Vikander, onde Lara Croft finalmente deixa o short e a regata decotada, e veste roupa mais adequada para enfrentar perigo eminente.



A outra melhora clara que vemos no segundo longa é a direção. O "Jurassic World" anterior foi comandado por Colin Trevorrow, que também co-assinou o roteiro, e mostrou que não tem mão muito boa para ação. Aqui, o cineasta passa o bastão para o espanhol J.A. Bayona, que cria ambiente com ação e terror em boa sintonia, assim como fez em algumas de suas outras obras (como "Sete Minutos Depois da Meia Noite").



Mesmo assim, falta sustento a "O Reino Ameaçado". O filme não só não diverte como falha ao tentar apresentar algo novo. Mesmo a aparição do doutor Ian Malcolm (Jeff Goldblum) não é aquela fagulha de nostalgia que costuma funcionar para fãs ardorosos.



Resta torcer para que algum dia a indústria do cinema perceba que, às vezes, é melhor não mexer com feras que já estavam aqui bem antes de nós.



Legado

Se você for ao cinema assistir "Jurassic World" vai ver uma apresentação de Steven Spielberg antes da sessão, onde ele fala sobre o primeiro filme da franquia, que completa 25 anos no começo desse mês.

No depoimento, o cineasta americano declara amor profundo aos dinossauros desde pequeno, e diz que a história criada pelo autor Michael Crichton foi algo que sempre sonhou em levar às telas. Ninguém melhor que a figura de Spielberg, um dos nomes mais importantes da cultura pop, para captar porque filmes de "monstros" fazem tanto sucesso no cinema. De "King Kong" a "Planeta dos Macacos", essas histórias falam sobre a humanidade e construções sociais.



O primeiro filme de "Jurassic...", que saiu lá em 1993 com um monte de ótimos e revolucionários efeitos práticos, fez sucesso justamente por isso. Recriar o DNA dos dinossauros, figuras que estão tão presentes na imaginação do ser humano, é uma história universal e que fala com uma audiência incrivelmente ampla. O filme foi o primeiro contato de uma nova geração com os dinos e conseguiu influenciar milhares de pessoas a seguirem carreira na área, além de criar jovens com uma mente mais empática e saudável a todas as criaturas que habitam nosso planeta.



O "Jurassic Park" de 1993 é uma mistura de drama familiar, com terror e ação, e mais do que isso, é Steven Spielberg na sua melhor forma.