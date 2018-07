Novo filme de Yorgos Lanthimos ganha trailer

'The Favourite' tem Olivia Colman, Rachel Weisz e Emma Stone no elenco; previsão de estreia nos EUA é 23 de novembro de 2018

Depois de "O Lagosta" (2015) e "O Sacrifício do Cervo Sagrado" (2017), Yorgos Lanthimos volta para as telas dos cinemas com "The Favourite", que acontece no século 18 e acompanha a vida da rainha Anne, vivida por Olivia Colman (que também será a rainha Elizabeth ll na terceira temporada de "The Crown").



Rachel Weisz ("Desobediência") é a melhor amiga e conselheira da rainha, Lady Sarah. A relação das duas mulheres complica quando a empregada Abigail Masham (Emma Stone, "La La Land") chega na corte, já que seu único objetivo é substituir Sarah e se tornar a maior confidente de Anne. Enquanto isso, a monarca só quer saber de atirar em patos.



Essa é a primeira vez que Lanthimos, um dos cineastas em ascensão em Hollywood, se aventura em um drama de época.



Nos Estados Unidos, o filme tem data de estreia prevista para 23 de novembro desse ano. Já no Brasil ainda não foi definida uma data.