Novo filme de Ruy Guerra fala sobre memória afetiva

'Quase Memória' reúne Tony Ramos e Mariana Ximenes

Baseado no romande homônimo de Carlos Heitor Cony, "Quase Memória", novo longa de Ruy Guerra, estreia nesta quinta-feira (19). Com Tony Ramos, Mariana Ximenes, João Miguel e Antonio Pedro no elenco, o filme é inspirado nas histórias vividas pelo pai de Cony, um homem que acreditava em tudo o que fazia e convencia todos à sua volta que era tudo verdade.



A história começa a se desenvolver quando o jovem Carlos (Charles Fricks) recebe um pacote. Até então, essa é uma situação normal, já que ele é jornalista. O nó que amarra o embrulho, o cheiro, e a letra do envelope, porém, remetem ao pai de Carlos, Ernesto (João Miguel), morto há anos. Enquanto decide se abre ou não a remessa, o rapaz reconstrói as melhores memórias ao lado do pai enquanto conversa com ele mesmo no futuro, o Carlos mais velho, interpretado por Tony Ramos.



Ruy Guerra também é um dos autores do roteiro, escrito em parceria com Bruno Laet e Diogo Oliveira. O trio dá tom de comédia ao texto de Carlos Heitor Cony.



Livro premiado

Lançado em 1995, o livro "Quase Memória" ganhou, na época, dois prêmios Jabuti – de melhor romance e livro do ano, tendo vendido mais de 400 mil exemplares.