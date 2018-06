Novo filme da franquia 'Halloween' ganha trailer

A produção chega nos cinemas em 19 de outubro e Jamie Lee Curtis está na continuação

Depois de décadas da noite em que Michael Myers atormentou Laurie (Jamie Lee Curtis), o psicopata foge da cadeia para buscar vingança. Essa é a premissa do novo filme da franquia "Halloween", que chega nos cinemas em 19 de outubro e tem Lee Curtis de volta como a icônica protagonista.



A história do filme ignora os outros filmes da saga e foca apenas na trama do original, dirigido por John Carpenter em 1978. A Blumhouse, responsável pela maioria dos bons filmes de terror que são lançados nos cinemas hoje, está envolvida na produção do longa.



Judy Greer e Andi Matichak completam o elenco do filme. As duas atrizes vivem Karen e Allyson, filha e neta de Laurie, respectivamente.