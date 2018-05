Novo disco do Arctic Monkeys quebra recorde de vendas no Reuno Unido

Depois de uma pausa de cinco anos, o Arctic Monkeys voltou com o lançamento de "Tranquility Base Hotel & Casino", o sexto de sua carreira, que estreou no no último dia 11 de maio. O disco quebrou recorde ao se tornar o vinil mais vendido em sua primeira semana nos últimos 25 anos no Reino Unido. O trabalho vendeu 24.500 cópias e ultrapassou "As You Were" (2017), de Liam Gallagher, que estava no topo com 16 mil cópias vendidas.





Ao todo, "Tranquility Base Hotel & Casino " vendeu o equivalente a 86 mil cópias até agora e chegou ao topo das paradas britânicas.