Nova temporada de 'The Walkind Dead' ganha trailer

Neste segundo dia de San Diego Comic-Con aconteceu o painel de "The Walking Dead". No evento, o trailer da nona temporada foi anunciado. A produção retorna no dia 7 de outubro deste ano. No Brasil, o seriado é exibido pela Fox.



Durante o painel, o criador da série, Robert Kirkman, confirmou que esta seria a última de Andrew Lincoln, personagem presente na história desde sua estreia, em 2010.