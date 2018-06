Nova temporada de '302' estreia no Canal Brasil

Produção acompanha o trabalho do fotógrafo Jorge Bispo



O fotógrafo Jorge Bispo mais uma vez abre as portas de seu apartamento para mulheres que topam tirar a roupa à frente de sua câmera na nova temporada de "302", que estreia nesta sexta (29), no Canal Brasil. A quinta fase do programa, que tem direção de Helena de Castro, aborda temas como violência e preconceito.



A personagem do primeiro episódio da nova etapa é Vanessa. A produtora cultural do interior de São Paulo conta, entre outras coisas, que sofreu tentativas de abuso sexual na infância.

Também fala sobre a sobrinha que criou como se fosse sua filha, os relacionamentos abusivos que teve ao longo da vida e o câncer de pele do qual se curou.



Ao longo da temporada, o espectador conhece ainda o ponto de vista de Sandra sobre seu envelhecimento, as dificuldades de Jaciara para se relacionar com homens, e a chegada da maturidade a Gabriela.



CANAL BRASIL

Sexta-feira (29), meia noite