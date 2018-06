Nova série se inspira em obras de James Patterson

Episódio de estreia conta a história de Dee Dee e Gypsy Blanchard; produção é exibida pelo canal Investigação Discovery

Neste sábado (30), o Investigação Discovery estreia mais uma série original. "James Patterson: O Mestre do Suspense" tem contos do autor best-seller, baseados em crimes reais, transformados em episódios. Em cada capítulo de uma hora, um caso retirado dos inquéritos policiais é tema da trama desenvolvida.



Todas as histórias são reais, mas possuem elementos retirados da literatura de Patterson, com reviravoltas impressionantes, além de altas doses de mistério.



No episódio de estreia, o caso retratado é o de Dee Dee Blanchard, mãe dedicada de Gypsy Blanchard, uma jovem cadeirante cuja saúde exige cuidados constantes. Em 14 de junho de 2015, Dee Dee foi encontrada morta. Pelo estágio de decomposição do cadáver, a polícia concluiu que ela havia sido esfaqueada dias antes. Outra descoberta preocupa policiais, vizinhos e conhecidos da família: nenhum sinal de Gypsy, embora a cadeira de rodas da menina estivesse na cena do crime.

Quinze anos antes, quando Gypsy era apenas um bebê, os médicos descobriram a saúde frágil da menina, que Dee Dee contava ser resultado do nascimento prematuro. Depois de vencer a leucemia, ela ainda lidava com a distrofia muscular, epilepsia e asma, além de sérias restrições alimentares.





INVESTIGAÇÃO DISCOVERY

Sábado (30), 22h20