Nova série do Max baseia-se em obra de J.K. Rowling

Inspirada em livros que a autora escreveu sob o pseudônimo de Robert Galbraith, 'C.B Strike' estreia nesta terça (7)

Estreia nesta terça-feira (7), no canal Max, o seriado "C.B Strike". A produção é baseada na série de livros policiais "Cormoran Strike", escrita por J.K. Rowling, que ela publicou sob o pseudônimo de Robert Galbraith.



A série acompanha Cormoran Strike (Tom Burke), um veterano de guerra que se tornou detetive particular e trabalha em um pequeno escritório na Denmark Street, em Londres.

Strike usa seu instinto e sua experiência como membro do Departamento de Investigações Especiais do Exército para resolver casos complexos e não esclarecidos pela polícia.



Com sete episódios, o seriado aborda os três livros da franquia "Cormoran Strike": "Chamado de Cuco", "O Bicho de Seda" e "Vocação Para o Mal". A adaptação é de Sarah Phelps e Ben Richard, com direção de Michael Keillor, Kieron Hawkes e Charles Sturridge.



O elenco tem ainda Holliday Grainger e Kerr Logan.





MAX

Terça-feira (7), 22h