Nova série de George R. R. Martin ganha trailer

"Nightflyers", seriado baseado em obra homônima de George R.R. Martin – escritor de "Game of Thrones" – acaba de ganhar um teaser. A série que nos Estados Unidos estreia ainda este ano no Syfy é um trama futurista. No Brasil, a produção será exibida pela Netflix.



Na série, o planeta Terra está em perigo, e, com ele, toda a humanidade corre o risco de ser destruída. Para tentar evitar a catástrofe, uma equipe de exploradores embarca no Nightflyer, um veículo espacial extremamente bem equipado, a fim de interceptar uma espaçonave alienígena e dar uma chance de sobrevivência às pessoas. No entanto, à medida que a viagem se aproxima do destino, os tripulantes logo encaram as consequências de ficarem dependentes da inteligência artificial e do capitão da nave espacial.