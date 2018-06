Nova produção da HBO mostra vida circense

A série "Minha Vida é Um Circo", feita em parceria da Bongsai com a HBO, tem como objetivo mostrar uma nova visão sobre a rotina circense. Para isso, a produção acompanha um grupo brasileiro que sai pelo mundo procurando um novo espetáculo. O programa chega ao canal Cinemax nesta segunda (4), às 18h.



O grupo é formado por Montanha, Cafi e Du Circo; e a produção em si aborda temas como liberdade e desapego, mas, principalmente, a sensação de lealdade que eles sentem em relação ao mundo do circo.

A produção passa das barreiras brasileiras e tem cenas filmadas em diversos países. Há imagens feitas na Argentina, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, México e Peru.



Questionamento

Com a viagem da trupe por lugares com culturas e costumes diferentes, eles vão aprender coisas novas sobre a vida circense e ainda questionar seu papel dentro dessa sociedade.



