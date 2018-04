No dia do livro, relembre oito obras de William Shakespeare

Data também marca 402 anos da morte do poeta e dramaturgo inglês

Aproveitando a data 23 de março, que marca o dia mundial do livro e 402 anos da morte de William Shakespeare, relembre oito das principais obras do poeta e dramaturgo inglês, que seguem sendo referências até os dias de hoje.



Hamlet



Com o título original de "A tragédia de Hamlet, Princípe da Dinamrca", a tragédia, escrita entre 1599 e 1601 é uma das principais obras de Shakespeare e conta a história de um jovem rei que pretende vingar a morte de seu pai, que foi executado pelo próprio irmão.



Romeu e Julieta



Provavelmente a obra mais conhecida do autor inglês, "Romeu e Julieta" é uma tragédia, escrita entre 1591 e 1595, que narra a história de dois adolescentes, pertencentes à familías rivais, apaixonados.



Macbeth



Outra importante tragédia shakesperiana, "Macbeth", escrita entre 1603 e 1607, explora os efeitos que a escalada ao poder podem causar no homem.



Sonhos de uma Noite de Verão



Uma das mais famosas comédias de Shakespeare, "Sonhos de uma Noite de Verão", foi escrita durante a decada de 1590 e conta a história de seres élficos e personagens mitológicos na Grécia mitíca.



Rei Lear



Outra importante tragédia shakesperiana, "Rei Lear", escrito entre 1603 e 1606, conta a história de um rei que sucumbe à loucura após duas de suas filhas o trairem. A obra é baseada em antigas lendas celtas.



A Megera Domada



Outra comédia de sucesso do autor inglês, "A Megera Domada", narra a história amorosa de duas irmãs, Bianca e Catarina, de diferentes comportamentos e posturas.



O Mercador de Veneza



Nesta comédia shakesperiana, escrita entre 1956 e 1958, Antônio, o mercador de Veneza, consegue um empréstimo com o agiota judeu Shylock e, como garantia, lhe garante um pedaço de sua própria carne.

A obra explora pontos como a intolerância, a ética e o compromisso.



Júlio César



Utilizando o formato da tragédia, Shakerspeare conta a história da conspiração romana que acabou por assassinar o então imperador Júlio César (100 a.C. - 44 a.C.). Durante sua vida, o autor inglês revisitou diversas veses a história do Império Romano a fim de relatar muitos de seus episódeos mais marcantes.