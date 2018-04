No aniversário de Frankenstein, veja obras de ficção escritas por mulheres

George Orwell, Philip K. Dick, Douglas Adams, Asimov, Aldous Huxley. Durante anos, a ficção-científica foi comandada por homens e feita para homens. Lógico que o gênero não é resumido apenas a questões de sexo, afinal meninas crescem lendo esses autores e admirando suas histórias. O mundo que eles criaram eram ricos, detalhados e ofereciam o melhor escape que uma pessoa podia querer, mesmo que às vezes cobertos de uma visão pessimista. O único problema é que, na maior parte dos textos, os homens eram tratados como aqueles com pensamentos e personalidades complexas, enquanto mulheres eram deixadas de lado. Não era impossível achar uma escritora feminina no meio do clube do bolinha, mas era pelo menos 10 vezes mais difícil. Uma das pioneiras foi Mary Shelley, que escreveu "Frankenstein" e se tornou mãe da ficção-científica antes mesmo do gênero estar em alta. Com seu legado, e de várias outras escritoras, esse movimento começa a mudar, e as mulheres começam a tomar espaço em um gênero que as marginalizou por tanto tempo – assim como vários outros.

Dentro do sci-fi existem variações que se encaixam no gênero, entre obras distópicas, space opera e cyberpunk, por exemplo. Cada um deles tem um contexto social e político completamente diferente, onde o papel da mulher é distinto do homem, assim como nos dias de hoje. Mas já se nota há um tempo que, seja por questões religiosas, políticas ou feministas, seja de forma independente ou por grandes editoras, mulheres começam a retratar suas semelhantes da forma como acham mais conveniente e/ou necessária, muitas vezes descrevendo-as como personagens fortes e com diferentes personalidades.

Uma coisa interessante ao lermos cada obra composta por uma mulher na ficção científica é que, não importa a época em que suas protagonistas estejam inseridas, a luta ainda não mudou. Essa situação pode ser muito bem analisada nos livros de Margaret Atwood. Em "O Conto da Aia", ela faz uma análise sobre um futuro onde as mulheres são propriedade do governo, e usadas apenas como meio reprodutivo. Já em "Alias Grace" ela estuda as condições das mulheres no passado, abordando a dependência e o que eram considerados os bons costumes da época.



As duas obras, escritas e situadas em épocas diferentes, falam com mulheres de qualquer idade, que ao lê-las se identificam facilmente contra uma sociedade sexista. Nesse cenário, a ficção-científica serve para alertar e explorar essas pautas com cultura.

Nessa lista, separamos 5 livros importantes de ficção-científica, todos escritos por mulheres. Seria mais fácil selecionar apenas escritoras e falar sobre o conjunto de suas obras, mas é importante ressaltar que existem títulos tão marcantes e relevantes como "O Admirável Mundo Novo", "Planeta dos Macacos" ou "Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?".



Mary Shelley - Frankenstein





No meio da era vitoriana, na Inglaterra, com grandes avanços tecnológicos e artísticos, existia um gênero da literatura que se destacava: o gótico. Nas bancas, essas histórias curtas de terror eram vendidas em papel barato e por apenas um centavo, e praticamente todas eram escritas por homens. Mary Shelley foi uma exceção à regra. Filha do filósofo William Godwin e da feminista Mary Wollstonecraft, Shelley criou, em 1918, uma obra que revolucionou a literatura gótica, e se tornou uma pioneira da ficção-científica, mesmo numa fase da literatura em que o gênero praticamente ainda não existia. Na época, a história foi publicada sem o seu nome, e as especulações apontam que isso se deu porque a autora preferiu o anonimato ao receber críticas de pessoas que reclamavam de ser uma obra escrita por uma mulher.



A história de Mary abordava situações desumanas e ambição, tudo isso em uma época onde a ciência e a medicina começaram a evoluir. A autora era tão criativa e engenhosa, que usou de elementos verdadeiros para criar sua história, como por exemplo, o nome do Doutor Victor Frankenstein, que surgiu de um castelo que fica localizado na região de Darmstand, na Alemanha. Por esses motivos, seu legado segue forte na ficção.







Octavia E. Butler - Kindred: Laços de Sangue