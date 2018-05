‘Ninguém fazia o que o New Order fazia naquela época’

Gillian Gilbert conta ao Destak sobre tempo fora da banda e evolução do processo de produção

Apesar do título sugerir uma despedida, "Music Complete", de 2015, álbum mais recente do New Order, não representa o fim do grupo. "Na verdade, o disco soa como um novo começo para nós", diz a tecladista Gillian Gilbert, 55, ao Destak.

Com legado importantíssimo para a música eletrônica, o New Order, formado por membros do Joy Division após a morte de Ian Curtis, volta ao Brasil depois de ter se apresentado no Lollapalooza, em 2014. A banda inglesa se apresenta no dia 1º/12, em São Paulo, no Espaço das Américas.

O baixista Peter Hook abandonou o barco em 2007 por causa de desentendimentos com Bernard Sumner, parceiro musical dele desde o Joy Division. Gillian conta que é tudo diferente agora. "O processo de criação mudou bastante. Antes, nós estávamos no estúdio e trabalhávamos. Hoje, conversamos muito mais sobre nossas ideias, escrevemos e tocamos juntos", relata.

O New Order ficou sem lançar um disco de 2005 a 2013, quando saiu "Lost Sirens". "Nós gostamos de ver como nossos fãs reagem a músicas novas", fala a tecladista.

Apesar de estar no New Order desde o princípio, em 1980, Gillian Gilbert, casada com o baterista Stephen Morris, passou 12 anos fora do grupo?—?de 2001 a 2013?—?para cuidar de suas filhas.

"Eu não queria ter que fazer uma escolha entre as crianças e a banda", lembra. "Mas minhas filhas estavam começando a ir para a escola", continua. "Eu queria muito voltar, mas fico feliz de ter tido esse tempo fora", completa.

Ela considera que sua trajetória pessoal foi "sempre uma montanha-russa". Mesmo querendo que isso acontecesse, conta que foi "estranho" voltar ao grupo. "Acho que estamos em um ótimo momento agora", diz Gillian.

"Com a tecnologia de antigamente, nós forçávamos os equipamentos para obtermos o que queríamos", recorda. "Às vezes dava certo, às vezes não", ri.

"Ninguém fazia o que nós fazíamos naquela época", fala. "Hoje em dia, nós usamos computador, e o processo criativo é mais rápido. Temos mais tempo para nos concentrar na música em si."

Mesmo com a melhora significativa da tecnologia e dos instrumentos, especialmente teclados e sintetizadores, muitos artistas têm buscado aparelhos mais analógicos para trabalharem.

"As pessoas estão descobrindo que existem coisas muito boas no passado", afirma Gillian.

O New Order toca no Brasil na mesma semana que Peter Hook, mas Gillian não parece incomodada. "Até hoje os fãs costumam comentar coisas como ‘eu preferia o New Order antigo’ e ‘gostava mais do Joy Division.’"