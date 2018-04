Nicole Kidman mostra foto de Meryl Streep em 'Big Little Lies'

Nicole Kidman, uma das protagonistas da série "Big Little Lies", compartilhou a primeira foto de Meryl Streep no set de gravação em seu Instagram. A produção volta para sua segunda temporada na HBO em 2019, e tem Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz no elenco."Primeiro dia no set com Meryl e 'meus' garotos queridos", se manifestou no post. Não existem muitos detalhes sobre o papel de Streep na trama, mas sabemos que a atriz irá viver a mãe de Perry White (Alexander Skarsgard), marido de Celeste (Kidman) que morreu no final da primeira temporada, após uma série de abusos contra sua mulher.A obra adapta o livro homônimo de Liane Moriarty, que fala sobre abuso e violência doméstica. Na sua primeira etapa, se destacou no Emmy 2017, e levou prêmios como melhor série limitada,