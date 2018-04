Nick Cave confirma show no Brasil em outubro

Na década de 1980, Nick Cave lançou uma série de discos até hoje cultuados, como "From Her to Eternity" (de 1984), "Kicking Against the Pricks" (1986), "Your Funeral...My Trial" (1986) e "Tender Prey" (1988). Seu álbum mais recente é "Skeleton Tree", que saiu em 2016. No ano passado, lançou a coletânea "Lovely Creatures - The Best of Nick Cave & the Bad Seeds 1984 - 2014", que chegou às lojas também em vinil.





Como antecipado pelo Destak , Nick Cave And The Bad Seeds vem fazer show no Brasil em outubro. A apresentação única acontece dia 14 em São Paulo, no Espaço das Américas. Quem organiza o evento é o Popload Gig e os ingressos já estão à venda pelo site da Ticketload Ano passado o Popload Gig trouxe a banda islandesa de post-rock Sigur Rós.