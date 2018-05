Nettflix anuncia primeiro anime original, 'Seis Manos'

A plataforma de streaming anunciou nesta quarta-feira (9) seu primeiro anime original situado no México, "Seis Manos".A produção se passa nos anos 70e é centrado em três órfãos guerreiros das artes marciais, que unem forças com um agente do DEA e um federal mexicano na batalha pela justiça após o querido mentor ser assassinado nas ruas de sua pequena cidade fronteiriça.O anime será lançado globalmente em 2019.