Netflix vai fazer 'Cidades Invisíveis', nova série nacional

Apenas alguns dias após anunciar 'Ninguém Tá Olhando', a plataforma de streaming irá produzir obra de Carlos Saldanha

Após anunciar mês passado a série original "Ninguém Tá Olhando", a Netflix também conta que irá produzir "Cidades Invisíveis", do cineasta que concorreu ao Oscar por "A Era do Gelo", Carlos Saldanha.



A série promete levar a audiência da Netflix a um mundo de histórias sobre lendas, onde existe um submundo habitado por criaturas míticas que evoluíram de uma linhagem do folclore brasileiro.



A história acompanha um detetive que se envolve em uma investigação de assassinato, entretanto em uma batalha entre dois mundos. Recentemente, chegou aos cinemas o filme "As Boas Maneiras", que também celebra o folclore nacional e foi aclamado pelo público.



A obra irá começar a ser produzida no fim de 2018 e terá 8 episódios de 1hr.



Já a outra série nacional anunciada recentemente, "Ninguém Tá Olhando", tem direção de Daniel Rezende, de "O Mecanismo", e marca a primeira produção em parceria da plataforma de streaming com os irmãos Caio e Fabiano Gullane, da produtora Gullane e tem como objetivo explorar os conceitos de "bem", "certo" e "verdade", misturando drama com uma boa dose de humor ácido.



Os seriados nacionais se juntam as varias obras original da Netflix. Entre elas, estão "3%", "O Mecanismo" e a sitcom "Samatntha", que estreia em 6 de julho. Além disso, já foram anunciadas os seriados "Sintonia", em parceria com Kondzilla, o drama de época "Coisa Mais Linda", que irá abordar o começo da bossa nova, e por fim, "Super Drags", uma animação sobre a comunidade LGBT de Drag Queens.



No cartaz nacional e original também está disponível o documentário "Laerte-se", especiais de comédia com Felipe Neto, Marco Luque, Clarice Falcão e Edmilson Filho,e o longa "O Matador", produzido no país e dirigido por Marcelo Galvão.