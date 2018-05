Novos episódios estarão disponíveis no dia 22 de junho

A Netflix, serviço de streaming de séries e filmes, divulgou em nota nesta segunda-feira (7) que a segunda temporada de Marvel - Luke Cage estará disponível na plataforma no dia 22 de junho.



Após limpar seu nome, Luke Cage se tornou uma celebridade nas ruas de Harlem, com uma reputação tão à prova de balas quanto sua pele. Mas se tornar tão visível apenas aumentou sua necessidade de proteger a comunidade, e encontrar um limite entre quem ele pode ou não salvar. Com a ascensão de um novo vilão, Luke é forçado a confrontar a linha fina que separa um herói de um vilão.



Confira o pôster da segunda temporada da série abaixo.