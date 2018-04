Netflix confirma terceira temporada de "La Casa de Papel"

Ainda tem muito Bella Ciao pra cantar

Álvaro Morte (Professor), Alba Flores (Nairóbi), Miguel Herrán (Rio) e Jaime Lorente (Denver).





criada por Álex Pina

a ficção de fala não inglesa mais vista na plataforma de streaming.





A Netflix, serviço de streaming de séries e filmes, confirmou esta quarta-feira (18) a terceira temporada da série "La Casa de Papel" através de um anúncio nas redes sociais.A estreia está marcada para o próximo ano, no entanto ainda não foi revelada a data exata da exibição.", disse a empresa em publicação no Twitter, que conta com um vídeo de divulgação feito porA novidade para a terceira parte é de que ela será produzida e transmitida exclusivamente na Netflix. As duas primeiras temporadas da série espanholasão de produção original de Atresmedia e Vancouver."La Casa de Papel" se tornou um sucesso mundial e já éA série conta a história de um assalto à Casa da Moeda Espanhola realizada por um grupo de assaltantes liderado pelo "professor". Na ação, eles tentam colocar em prática o roubo mais perfeito da história: fabricar e levar 2,4 bilhões de euros.