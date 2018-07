Netflix assina oito projetos com criadora de 'Grey's Anatomy'

A Netflix anunciou nesta segunda-feira (23), um contrato de exclusividade com Shondaland, produtora de Shonda Rhimes ("Greys Anatomy", "Scandal"), que vai render oito séries.



As séries ainda não tem data de lançamento e os nomes ainda são provisórios. A primeira produção "Brigertoon Project", será baseada no livro de Julia Quinn. A trama narra as partes boas e ruins da elite Londrina.



"The Warmth of Other Suns" se baseia em obra homônima de Isabel Wilkerson, que retrata as décadas de migração de africanos para a América. "Pico & Sepulveda" será de época. Ambientada na Califórnia de 1840, que ainda era território do México, o seriado acompanha o fim da era idílica enquanto as forças americana avançam para tentar tomar as terras para si.





Já "Reset: My Fight for Inclusion and Lasting Change" se baseia na biografia da escritora e ativista Ellen Pao, que foi percursora do movimento Time's Up. A produção conta os detalhes da vida da americana, incluindo o processo que ela apresentou contra seu ex-empregador, que provocou intenso falatório da mídia, abalou o Vale do Silício e foi percursora do movimento Time's Up.

Residence" se inspirada no livro de Kate Andersen Brower sobre a vida dentro da Casa Branca. "Sunshinne Scouts" mostra um desastre apocalíptico em que um grupo de garotas adolescentes são poupadas. Para tentar salvar o resto da humanidade, elas precisam se unir.



Por último, "Hot Chocolate Nutcracker" é um documentário que mostra os bastidores da premiada releitura do clássico balé de Debbie Allen Dance Academy, "O Quebra-Nozes". Essa encenada contemporização consolidou ainda mais o legado de Debbie Allen como uma das maiores forças da dança.