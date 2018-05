Netflix anuncia primeira série animada nacional

'Super Drags' tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2018

A Netflix anunciou sua primeira série nacional animada "Super Drags". Na produção, acompanhamos a vida de três jovens que viram Drags durante a noite. A série vai contar com 5 episódios e tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2018.



Durante o dia, Patrick, Donny e Ramon trabalham em uma loja de departamento. Com clientes irritantes e um chefe exigente. À noite, eles liberam suas divas internas para se tornar Lemon Chiffon, Safira Cian e Scarlet Carmesim, três fabulosas Super Drags que foram recrutadas para reunir a comunidade LGBT.



A série pretende abordar questões importantes para a comunidade LGBT. A criação é de Anderson Mahanski, Fernando Mendonça e Paulo Lescaut.



"Super Drags" se juntam as várias outras séries nacionais da Netflix, como a recém anunciada "Ninguém Tá Olhando", "3%", "O Mecanismo" e a sitcom "Samatntha", que estreia em 6 de julho. Também já foram anunciadas os seriados "Sintonia", em parceria com Kondzilla, e o drama de época "Coisa Mais Linda", que irá abordar o começo da bossa nova.