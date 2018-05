Netflix anuncia a nova série brasileira 'Ninguém Tá Olhando'

Daniel Rezende, que dirigiu um episódio de 'O Mecanismo', é o líder do projeto

A Netflix anunciou nesta terça-feira (29) uma nova série nacional: "Ninguém Tá Olhando" tem direção de Daniel Rezende, de "O Mecanismo", e marca a primeira produção em parceria da plataforma de streaming com os irmãos Caio e Fabiano Gullane, da produtora Gullane.



A série tem como objetivo explorar os conceitos de "bem", "certo" e "verdade", misturando drama com uma boa dose de humor ácido.



A história é centrada na figura de Uli, um anjo da guarda inconformado com a arbitrariedade das ordens que recebe diariamente e que decide se rebelar.



Ainda não existe previsão de estreia ou detalhes sobre a trama e atores envolvidos.



"Ninguém Tá Olhando" se junta as varias séries nacionais da Netflix. Entre elas, estão "3%", "O Mecanismo" e a sitcom "Samatntha", que estreia em 6 de julho. Além disso, já foram anunciadas os seriados "Sintonia", em parceria com Kondzilla, e o drama de época "Coisa Mais Linda", que irá abordar o começo da bossa nova.



No cartaz nacional e original também está disponível o documentário "Laerte-se", especiais de comédia com Felipe Neto, Marco Luque, Clarice Falcão e Edmilson Filho,e o longa "O Matador", produzido no país e dirigido por Marcelo Galvão.