Netflix anuncia 3 novas séries de anime e renova de 'Aggretsuko'

O comunicado oficial aconteceu durante o painel do streaming no evento Anime Expo

A Netflix anunciou, durante seu painel na Anime Expo, três novas séries de anime e a renovação da série "Aggretsuko", que tem segunda temporada com previsão de estreia para 2019.



Além disso, a plataforma de streaming avisou também que "Castlevania" chega no catálogo com nova etapa em 26 de outubro de 2018.



Das novidades, a mais importante é "Pacific Rim", que tem o retorno de Guillermo del Toro para a franquia, como produtor executivo. Jaegers High-Tech lutam contra uma invasão de Kaiju, assim como nos dois filmes da saga. Ainda não existem mais detalhes sobre a produção ou data de estreia.



Uma nova série de "Ultraman" também foi anunciada para 2019. O drama de ação acompanha um homem possuindo o espírito e o DNA do lendário herói Ultraman quando usa o ultra uniforme metálico e luta contra o mal. Para mais informações basta acessar o site da Netflix.



Já em 18 de julho desse ano, "Godzilla: City on The Edge Of Battle" estreia. Seguido por "Dragon Pilot", no dia 21 de setembro.



Por último, "Cannon Busters" chega em 1 de abril de 2019. O anime segue as aventuras de S.A.M, um androide acompanhado por um peculiar e ultrapassado robô de manutenção e um mortal fugitivo.