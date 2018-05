Neil Portnow deixa a presidência do Grammy

O atual presidente do Grammy Neil Portnow anunciou nesta quinta-feira (31) seu afastamento do cargo após o fim do contrato, que acaba em julho de 2019. No começo deste ano, na última edição do Grammy, Portnow causou polêmica ao fazer comentários inapropriados sobre a falta de representatividade feminina na lista de indicados. Depois de deixar o cargo, Portnow deve entrar como membro do conselho.Leia o anúncio:"A evolução das indústrias e instituições é chave para sua relevância, longevidade e sucesso. Tendo servido como membro da Recording Academy por quatro décadas e tendo sido eleito líder, presidente e CEO, eu não apenas testemunhei sua evolução como contribui significantemente para o seu crescimento e alcance no mundo".