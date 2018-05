Naomi Smalls vem ao Brasil no final de maio

Naomi Smalls, nome artístico de Davis Heppenstall (inspirado na modelo e atriz inglesa Naomi Campbell) , é da Califórnia (EUA) e participou da oitava temporada do programa de Ru Paul.

Fãs de performances de drag queens famosas podem guardar dinheiro. Naomi Smallsvem ao Brasil ainda neste mês. A ex-participante do reality "Ru Paul's Drag Race" já tem ao menos uma apresentação no país confirmada. Ela faz show em São Paulo, no dia 30 de maio, em local que será anunciado nos próximos dias.