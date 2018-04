A comédia "Alguém Como Eu", que estreia no Brasil no dia 24 de maio, chega para consolidar a parceria entre os irmãos Gullane, e o produtor e cineasta português Leonel Vieira, que aposta no gênero como forma de entretenimento. Vieira, que tem no currículo várias produções amadas pelo público (ele fez, por exemplo, "A Selva", de 2002, com Diogo Morgado e Maitê Proença; e "Um Tiro no Escuro", de 2005, com Joaquim de Almeida), algumas nem tanto pela crítica, mantém forte conexão com a cultura e o cinema brasileiros, e isso fica bem claro na forma como ele conduz seu novo filme.

Entre as paisagens das praias do Rio de Janeiro e as características mais urbanas de Lisboa, Vieira apresenta Helena (Paolla Oliveira) e Alex (Ricardo Pereira), duas pessoas que não têm nada em comum, mas acabam em um relacionamento. Apesar do filme ser 50% brasileiro e 50% português, a narrativa tem um quê de comédia brasileira. Em entrevista ao Destak, Leonel fala sobre como foi construir "Alguém Como Você".

A ideia do filme é algo novo, mas o estilo narrativo e a comédia têm bastante do estilo brasileiro. Como surgiu o projeto e a ideia da parceria?

Eu comprei esse projeto há muitos anos, e agora resolvi fazê-lo. Tenho mania de comprar vários projetos e esperar a hora certa para colocar tudo em prática. É daí que nasceu a ideia. Abordei os irmãos Gullane e começamos a estudar um projeto que pudéssemos produzir juntos. Pensamos em tudo para ser 50/50, ao contrário do que geralmente fazemos nas obras que têm ligação de Portugal com o Brasil. A nossa intenção sempre foi fazer uma comédia, para ficar mais fácil de conseguir ligar os dois países. Inclusive, a história antes acontecia toda em Lisboa, mas decidimos criar uma forma com que o Rio de Janeiro também entrasse na jogada.

O filme tem o rosto do Ricardo Pereira, que é conhecido nos dois países, e o visual de praias do Rio de Janeiro em contraponto com paisagens urbanas de Lisboa. Foi difícil encontrar um equilíbrio?

Para mim, não foi difícil porque estou em contato com a cultura brasileira há uns 20 anos, quando fiz meu primeiro filme brasileiro. Viajo constantemente para o país de vocês, estou praticamente todo mês por aí. Então há uma relação com o Brasil, com a cultura de vocês, e principalmente com o cinema brasileiro, que é muito forte. E claro, também estou familiarizado com Portugal. Então não foi difícil encontrar, nem digo um equilíbrio, mas sim uma harmonia. O filme tem uma simplicidade que mostra essa sensação de harmonia, mas ao mesmo tempo reforça a diferença entre o Rio e Lisboa. Foi algo muito singular.

Ainda um pouco nesse assunto, então você acha que o cinema de Portugal é bem diferente do brasileiro?

Se pegarmos apenas "Alguém Como Você", não existe muita diferença. Afinal, o filme é metade português e metade brasileiro, mas bem linear. Mas se pensarmos na cinematografia no geral, os filmes portugueses têm uma estrutura bem peculiar. Hoje, o cinema aqui está em um momento em que procura se abrir e sair desse lugar comum, pois sempre nos ensinaram que nossos filmes deveriam ser muito "próprios". Agora, temos filmes menos superficiais e com menos intenção de grande público. Procuramos histórias mais pessoais e atuais. Nesse sentido, acho que as cinematografias portuguesa e brasileira não são tão próximas. Até as "fisionomias" dos longas são diferentes. Ainda assim, acho que o cinema por aqui evoluiu e hoje está mais próximo do brasileiro.

Essa parceria que você tem com o Brasil tem também com a Espanha. Existe outro lugar do mundo que você gostaria de levar seus filmes? Talvez fazer um em língua inglesa...

Estamos com um projeto para filmar nas paradas longínquas da Ásia, outro na Austrália e até mesmo na China. Estou pronto para testar novos mercados.

Voltando à história do filme, a produção explora dois pontos: o romance do casal protagonista e a história de Helena como uma mulher independente do século 21. Como foi trabalhar ao lado de Paolla Oliveira uma personagem que, apesar de ter tudo, não se considera bem-sucedida por causa de seus relacionamentos amorosos?

Esse tipo de personagem não é construído em cima de um conceito muito claro, ou com uma frase determinada. Acho que nós fomos procurando características importantes para explorar, e a Paolla ajudou muito nesse aspecto. Fomos construindo aos poucos, e discutindo. Às vezes o que estava escrito no roteiro era substituído após uma longa conversa. No final, Helena [a protagonista] ficou como nós quisemos, sem tirar nem por. Foi um trabalho de mão dupla. O importante foi o trabalho entre diretor/atriz, e a mesma coisa aconteceu com Ricardo Pereira. Sobre essa questão da mulher moderna, não quisemos representar o mundo nesse aspecto, mas sim Helena, e como ela se sobressai nesses aspectos. Espero que o público se identifique com ela.

Por fim, como cineasta, você procura a opinião dos críticos ou prefere não saber?



Não tenho a mínima preocupação com a crítica especializada. Acho que ela é falha e não faz muito sentido, mas também acho que tem outro ponto aí. Eu não sou pretensioso o suficiente para ligar para o que eles dizem, pois não pretendo ser o mais querido cineasta do mundo. Apenas tento fazer boas histórias e que o publico se divirta. É puro entretenimento. Como todos nós sabemos, os críticos conseguem ser um pouco ariscos com esse tipo de produção. Eu já tive filmes, mais sérios, que eles gostaram muito e outros em que eles não me favoreceram.