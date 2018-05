'Não imaginava estar vivo aos 30' diz diretor de Pantera Negra

Ryan Coogler esteve nesta quinta-feira (10) no Festival de Cannes, na França

O diretor do filme "Pantera Negra", Ryan Coogler, declarou nesta quinta-feira (10) que "nunca imaginou" viver até os 30 anos, já que cresceu em Oakland, uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos.



"Em Oakland, a morte está constantemente ao nosso redor, até o ponto em que nos sentimos cômodos com isso. Quando completei 30 anos, quase tive uma crise porque nunca imaginei que chegaria a essa idade. 25 é um número mágico. Nessa idade você ou está morto ou está na prisão", declarou o diretor norte-americano de 32 anos durante o festival de Cannes, na França.

O filme resultado da parceria entre Coogler e Marvel foi exibido em uma praia de Cannes nesta semana. No período em que ficou em cartaz nos cinemas, a partir do dia 18 de fevereiro, a produção gerou mais de um bilhão de dólares nas bilheterias mundiais, tornando-se uma dos 10 filmes com maior arrecadação da história.



No universo da Marvel, Pantera Negra dirige a nação africana fictícia de Wakanda, um país rico e nunca colonizado, que rompe os estereótipos sobre o continente.



"Estava cansado dos comics sobre super-heróis brancos onde os negros só estavam lá de complemento. O tráfico de escravos representou uma espécie de morte para nós, a morte de quem éramos. Quem somos agora nasceu quando acorrentaram nossos ancestrais. O filme tinha a ver com reconhecer isso e recuperar também essa parte da história" disse o diretor.

Os comentários vem de encontro com as declaração recente do rapper americano Kanye West, que descreveu a escravidão dos afro-americanos durante séculos como uma "escolha".