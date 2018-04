Não há nada igual a ‘Guerra Infinita’ na história do cinema

Se você perguntasse para alguém que foi criança ou adolescente nos últimos 20 anos do século passado qual o herói favorito deles, a resposta provavelmente seria Mulher-Maravilha, Batman ou Superman. Eram eles que dominavam os quadrinhos e as animações de TV. Hulk, Capitão América e Homem-Aranha já eram conhecidos, mas muitas vezes acabavam deixados de lado pelos aficionados por heróis. Há 10 anos, com o lançamento de "Homem-Ferro", isso começou a mudar. A Marvel apostou alto em filmes, investiu, entendeu que o caminho para criar um grande universo é lento e virou o jogo. Hoje, são os seus heróis que estão em evidência. O resultado desse processo e o mundo que foi criado pelos estúdios pode ser visto em "Vingadores: Guerra Infinita", que chega aos cinemas nesta quinta-feira (26), depois de anos de ansiedade para se ver o antagonista Thanos (vivido por Josh Brolin) na trama.

Os diretores Joe e Anthony Russo tinham uma tarefa praticamente impossível nas mãos: juntar 18 filmes, que em sua maioria têm heróis completamente distintos, em um roteiro de apenas duas horas e meia. Além disso, o resultado não podia ser medíocre. Não existe espaço para falhas à essa altura do campeonato. Para isso, eles juntaram os – muitos – colaboradores e diretores que já passaram pela Marvel, com um único objetivo: criar algo novo, sem deixar a essência de cada herói de lado.

O interessante, aqui, é que já conhecemos os protagonistas, e eles já foram explorados em filmes solos, de uma forma ou outra. Então, "Guerra Infinita" é um longa que não chega com a necessidade de se aprofundar na personalidade e papel de cada um deles, porque todos estão bem estabelecidos no seu universo. A prioridade é a ameaça eminente que Thanos representa para a Terra, e a produção deixa isso bem claro. É claro que existem algumas intrigas internas (como o jogo de ego de personagens masculinos envolvendo Tony Stark, o Doctor Strange e Peter Quill), mas isso pode ser facilmente ignorado. O que antes separou os heróis agora tem que ser o fator que os une, mesmo que isso incomode alguns.

No geral, personagens que nunca interagiram entre si têm uma dinâmica fantástica, como é o caso de Thor (esse uma das melhores coisas do filme inteiro) e os Guardiões da Galáxia, que carregam o mesmo tempo e ritmo de humor. Ou até Shuri, de "Pantera Negra", e o Hulk de Mark Ruffalo. Enquanto uns roubam a cena, outros acabam ficando mais de lado, com a promessa de serem explorados melhor na continuação de "Vingadores 3", que ainda não tem título e chega aos cinemas em 2019. Já aqueles protagonistas que estiveram em evidência no roteiro se garantem com dramas e conflitos bem construídos.

Para os amantes de ação, isso não vai faltar. O filme é repleto de sequências incríveis, que mudam de estilo de acordo com o núcleo que ele está focado na hora. Isso, no final, se prova um trunfo. Uma obra que é capaz de mudar da água para o vinho, manter a atenção do espectador e acabar com um dos maiores ganchos da história do cinema, vale a pena ser conferida.



Gamora

A personagem de Zoe Saldana ganhou bastante espaço em "Guerra Infinita". Filha adotiva de Thanos, sua relação complicada com o pai já tinha sido mencionada nos dois primeiros filmes de "Guardiões da Galáxia", bem como a sua relação com a irmã Nebulosa (Karen Gillan). Aqui, sua figura ganha força por causa do seu passado, e ela se torna uma figura essencial para o desfecho da trama.

Thanos

Já dá para dizer que a Marvel finalmente acabou com os problemas de como construir um vilão. Após Killmonger (Michael B. Jordan), Thanos vem com suas motivações claras e decididas, apesar de serem absurdas. O antagonista é ditador, e o roteiro o explora apenas o suficiente para não deixar com que ele caia no estereótipo "vilão que quer destruir a Terra".

Wanda e Visão

Para aqueles que estão ansiosos por ação e um roteiro mais ágil, o drama da Feiticeira Escarlate e do Visão pode parecer chato. Mas os dois personagens têm um papel fundamental, não só no universo de quadrinhos da Marvel, mas no filme também. Uma das Jóias do Infinito que Thanos procura (mais especificamente a do Poder) está com Visão, e a luta que os dois traçam por ele tem mais drama e romance do que ação.

Thor

Os dois primeiros filmes do Thor não foram grande coisa, mas em "Ragnarok" Taika Waititi achou ouro. O asgardiano continua com o mesmo humor que mostrou no seu terceiro filme, e sua junção com os Guardiões foi uma das melhores escolhas que os roteiristas fizeram. O Deus do Trovão tem mais de um momento heróico, rouba a cena e sai como um dos destaques do filme. E ninguém achando que isso era possível...

Wakanda

O filme "Pantera Negra" tem uma quantidade absurda de personagens incríveis (mulheres ou homens), mas em "Vingadores" quem ganha espaço é Wakanda. O país prova que é praticamente um personagem e que tem vida própria, se tornando um lugar essencial para a trama.