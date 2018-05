Na segunda temporada, 'This is Us' põe foco no luto

Retratar o luto em um roteiro de 40 minutos é algo que geralmente dá muito errado, ou fica no mínimo superficial. O sentimento em si é diferente para cada um e existem poucos roteiros na TV que fizeram um bom trabalho nesse departamento. Nesse caso, podemos citar exemplos como "Buffy", com o episódio "The Body", cenário onde a protagonista imagina possibilidades que levam ao resultado onde sua mãe permanece viva; ou até o mais recente "Good Will", da última temporada de "Halt and Catch Fire", onde acompanhamos os protagonistas tentando superar a morte de um elo entre eles. Dentro da sua narrativa e com suas limitações, essas séries fizeram um ótimo trabalho episódico sobre o luto. É aí que entra "This is Us". O seriado que acompanha a família Pearson se propôs a fazer o impossível e realizar – entre outros assuntos – uma temporada inteira sobre o tema. O resultado é o que conferimos a partir desta quarta-feira (2), no canal Fox Life.



Como "This is Us" acontece em três fases diferentes da vida dos protagonistas, os roteiristas usaram dessa liberdade criativa para arrastar a resolução da morte do protagonista e patriarca de Jack Pearson (Milo Ventimiglia). Ao invés de contar de uma vez por todas como ele acabou morrendo, o seriado resolveu explorar aos poucos sua morte e criar uma afeição ainda maior do publico em relação a sua figura como pai, marido e até mesmo como homem. Nesse aspecto, a produção acerta em cheio e sua figura onipresente é uma das melhores coisas e cria uma empatia extra quando o roteiro lembra o destino do personagem. Sua morte é explorada por meio de visões e épocas diferentes, mostrando todas as fases do luto, e como ele amadurece com cada um de nós.



Há quem diga que "This is Us" é uma série "emocionalmente forçada". Existem sim truques no roteiro que induzem a emoção no telespectador apelando pela forma mais "fácil". Um exemplo claro dessa característica, é a facilidade que o roteiro tem de realizar avanços temporais para acrescentar algo na vida dos protagonistas quando a trama se esgota. Mesmo assim, a série não se faz de pretensiosa e deixa claro seu objetivo do começo ao fim. Sua edição delicada e a atuação dos atores faz com que seja um prazer acompanhar a trajetória dos Pearson, mesmo que eventualmente você se sinta traído por um roteiro mais água com açúcar, aspecto que parece aumentar ainda mais na segunda temporada.

As consequências da morte de Jack em Rebbeca (Mandy Moore) é uma grande parte da segunda temporada, mas são os filhos Randall (Sterling K. Brown), Kevin (Justin Hartley) e Kate (Chrissy Metz) ganham o maior desenvolvimento na trama. A melhor parte da temporada, inclusive, é a sequência de episódios que abordam o drama pessoal de cada um deles e como a morte do pai afetou suas decisões na adolescência, até a vida adulta.

Randall

O impacto de Jack na vida de Randall foi tão grande, que o filho adotivo dos Pearson resolveu adotar uma criança da mesma forma que seus pais. Dos três filhos do casal, Randall com certeza foi o que aprendeu a deixar o passado para trás, mas o legado de seu pai é visto na forma como ele trata suas filhas, e na forma otimista como leva a vida no geral. Nessa temporada, o protagonista também tem que lidar com a morte de seu pai biológico, enquanto a narrativa mistura a morte de suas duas figuras paternas de forma brilhante.