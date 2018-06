Musical 'La La Land' chega ao Brasil em dezembro

Filme vencedor de seis prêmios, no Oscar do ano passado, incluindo melhor canção e melhor trilha sonora, "La La Land: Cantando Estações", de 2016, ganhou uma versão para os palcos. O musical está em turnê mundial que chega ao Brasil em dezembro.

"La La Land in Concert" tem, a princípio, uma única apresentação no país, em São Paulo, no dia 16 de dezembro. A performance acontece no Espaço das Américas. A venda de ingressos deve começar já nesta terça (19), no site Ingresso Rápido. As entradas vão custar de R$ 40 a R$ 300.

O musical apresenta os temas do filme com acompanhamento de uma orquestra, enquanto cenas do longa são vistas em um telão, com as vozes dos atores e cantores originais.