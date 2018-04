Museu de ciência homenageia Stanley Kubrick

Para celebrar 50 anos de '2001: Uma Odisseia no Espaço', obra-prima do cineasta, museu nos EUA recria quarto do Dr. David Bowman

O sonho dos fãs de ficção científica está (quase) prestes a se realizar: entrar em uma reprodução do famoso quarto de "2001: Uma Odisseia no Espaço", exposto em Washington por ocasião dos 50 anos do lançamento da obra-prima de Stanley Kubrick.

Os visitantes do Museu do Ar e do Espaço da capital americana podem percorrer esse cômodo de 8x10 m2, onde o dr. David Bowman se vê envelhecer no final do filme, antes de renascer.

Recriado de forma idêntica, mas sem o monólito, a obra, intitulada "The Barmecide Feast", impressiona com sua luz agressiva, como aquela capturada no filme por Kubrick.

O público poderá "apreciar o ambiente físico em torno dos objetos expostos", cama, cadeiras, pinturas e esculturas, explica à agência France Presse Martin Collins, curador do museu.

"Para Kubrick, era importante que a luz não viesse dos projetores, mas que fosse integrada à própria cena", acrescenta ele para explicar a intensidade dessa sala estilo neoclássico.

A instalação, blefando com o realismo e montada pelo artista britânico Simon Birch, é uma forma de o museu prestar homenagem ao trabalho de Kubrick, considerado um dos maiores filmes da história do cinema.

Antes de sucessos como "Star Wars" ou "Blade Runner", o diretor americano revolucionou a ficção científica com este filme épico e metafísico, co-escrito com o britânico Arthur C. Clarke.

Lançado em abril de 1968 nos Estados Unidos, "2001: Uma Odisseia no Espaço" marcou época, evocando filosoficamente temas como a conquista do espaço e a evolução da espécie humana.