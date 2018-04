'Mulher-Maravilha' finalmente chega na TV paga

A heroína da DC faz sua estreia na HBO neste sábado (28)

Um dos maiores sucessos do ano passado, o filme da "Mulher-Maravilha" chega na TV paga neste sábado (29), às 22h, na HBO. A produção, que foi dirigida por Patty Jenkins, tem Gal Gadot como a personagem icônica e mostra um pouco sobre a origem das Amazonas e a história de Diana Prince.



Chris Pine, Robin Wright e Danny Huston também estão no elenco. A sequência da trama ja foi confirmada, e a trama irá acontecer na década de 1980 e a vilã será a Mulher-Leopardo. A atriz Kristen Wiig já foi contratada para viver a personagem, e a obra tem estreia marcada para novembro de 2019.



"Mulher-Maravilha" arrecadou US$ 813 milhões ao redor do mundo e se tornou uma das 20 maiores bilheterias nos Estados Unidos.