MTV anuncia reboot de 'Daria'

Sucesso do fim da década de 1990 e começo dos anos 2000, "Daria" irá ganhar uma nova versão pela MTV, emissora criadora do desenho. A animação criada por Glenn EichlerSusie Lewis Lynn surgiu como um spin-off de outro sucesso, "Beavis and Butthead", onde Daria era personagem recorrente.O novo desenho se chamará "Daria & Jodie", e focará na amizade das duas, e no sarcasmo já popular da dupla a cerca de assuntos cotidianos. O reboot será escrito por Grace Edwards, escritora da série "Unbreakable Kimmy Schimidt".